CBvS heeft voldaan aan alle valuta betalingsverplichtingen

Op 26 februari 2021 heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) voldaan aan de vierde aflossing van USD 7,7 miljoen aan de banken in het kader van de terugbetaalovereenkomsten van de vreemde valuta kasreserves welke in mei 2020 met de banken zijn afgesloten. Tevens is het beleggingsbeleid van de vreemde valuta kasreserves van de banken verder aangescherpt zodat belanghebbenden verzekerd zijn dat deze middelen veilig en prudent worden belegd.

Eveneens zal per 1 maart 2021 USD 10 miljoen betaald worden als te zijn de zevende aflossing aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in verband met de Standby Agreement die in 2016 was afgesloten. Deze verplichtingen worden per kwartaal voldaan.

Er zijn tevens omvangrijke oneigenlijke vreemde valuta betaalverplichtingen stopgezet die een zware wissel trokken op de monetaire reserves. Deze maatregel is getroffen ter verbetering van de financiële positie van de Bank, aangezien er tegenover deze reguliere vreemde valuta uitgaven geen vreemde valuta ontvangsten waren.

De Bank heeft ondanks de moeilijke financiële situatie waarmee zij te kampen heeft, aan al haar nationale alsook internationale betalingsverplichtingen voldaan en een traject ingezet om het vertrouwen te herstellen respectievelijk te herwinnen en de financiële positie van het instituut te verbeteren.

Zaterdag is er een persconferentie met als onderwerp “aankondiging minimum-maximumkoersen en overige noodzakelijke maatregelen. De Governor van de Centrale Bank van Suriname, de minister van Financiën en Planning en de voorzitter van de Deviezencommissie zullen nader ingaan op dit onderwerp.