Ook first lady bedankt held die brugspringer tegenhield

De held die afgelopen zondag een brugspringer tegenhield, is ook door de first lady van Suriname Mellisa Santokhi-Seenacherry ontvangen. Woensdag had zij een ontmoeting met de man in kwestie, de heer Glenn Bonaparte en heeft hem daarbij ook een kleine gift overhandigd.

“Glenn heeft afgelopen zondag het leven van een mede Surinamer gered en ik wilde hem daarom persoonlijk ontvangen. Ik heb zijn ervaring aangehoord en heb hem ook namens de hele Surinaamse gemeenschap bedankt. Glen heeft van mij een kleine gift gekregen voor zijn moedig optreden, want dankzij zijn actie heeft een kondreman zicht op een tweede kans in het leven” aldus de first lady.

Ze zei verder: “Ook wil ik u via deze post op het hart drukken om in deze tijd extra te letten op uw naasten, maar ook de mensen rondom u heen. Biedt u extra aandacht en steun waar u dat kan. Via mijn instituut wordt nagegaan hoe en op welke manier kan worden bijgedragen om problematiek van deze aard beter te behandelen en hulp te bieden. Mensen in nood kunnen altijd contact opnemen met de bevoegde instanties en de Mi-lijn op het nummer 123.”

Glenn werd eerder deze week ook in de bloemetjes gezet door radiostation Pipel FM: