Beschoten ondernemer schiet vermoedelijke roofverdachte dood

Een 30-jarige ondernemer in Suriname is in de nacht van woensdag op donderdag te Paranam beschoten door twee mannen. Een van hen is is dodelijk geraakt door een kogel uit het vuurwapen van de ondernemer, toen hij terugschoot. De ondernemer bleef ongedeerd tijdens de schotenwisseling.

De ondernemer R.P. was kort voor het geval thuis gekomen toen hij naar zijn woning liep. Er werden op een gegeven moment schoten in zijn richting gelost. R.P. reageerde daarop door terug te schieten met zijn vuurwapen. De twee mannen vluchtte daarna via een aangrenzend perceel weg.

R.P. schakelde de politie in die een onderzoek in stelde. Het levenloos lichaam van een man waarvan zijn identiteit nog niet bekend is werd op het aangrenzende perceel aangetroffen. Het lichaam vertoonde een schotwond in de rug. Een arts stelde de dood ter plaatse vast waarna het ontzielde lichaam in afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag werd genomen.

Het vuistvuurwapen van de ondernemer is belang van het onderzoek in beslag genomen. Het is vooralsnog onduidelijk als de tweede verdachte ook geraakt is. Aan de hand van de aangetroffen spullen ter plaatse werd vastgesteld dat de mannen van plan waren om een roofoverval te plegen, maar niets hebben kunnen meenemen.

Het onderzoek is ter plaatse overgedragen aan Kapitale Delicten die het onderzoek verder zal verrichten.