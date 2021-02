’25 februari 1980 is de dag van een fake revolutie’

[INGEZONDEN] – Met veel bla bla probeert de NDP zoals elk jaar weer, een ordinaire machtsovername goed te praten en ook haar veroordeelde leider ‘schoon te wassen’. De slaapverwekkende teksten waarmee de partij 25 februari 1980 probeert te beschrijven als de dag van de bevrijding en de vernieuwing, werken elke keer weer op de lachspieren.

Nee 25 februari was geen revolutie. Een revolutie is namelijk een opstand van het volk. De coup op 25 februari was geen opstand van het volk, maar een illegale gewapende opstand van een groep mensen die zichzelf daarna flink hebben verrijkt en de rest van de bevolking jarenlang hebben laten creperen.

Tegenstanders werden simpelweg vermoord. Zoals Roy Horb die in een vroeg stadium door had dat het geen revolutie was en de militairen uit waren op macht en zelfverrijking. De tweede man van deze nep-revolutie werd al vroeg uit de weg geruimd en helaas zouden er vele anderen volgen. Daarbij werd de een na de andere leugen gebruikt, waaronder de bekende: ‘ze zijn op de vlucht neergeschoten‘.

In al die teksten van de NDP over 25 februari wordt de liegende voorman van de partij Desiré Delano Bouterse, ook gepresenteerd als nationale leider en een geweldig man. Maar de feiten laten andere zaken zien: volgens diverse vonnissen is Bouterse naast leugenaar gewoon een veroordeelde drugsdealer en moordenaar. Al die mooie woorden van de NDP zullen dit nooit veranderen.

Nee, mensen die een beetje kunnen nadenken prikken door al dat revo geblaat heen. Het is wel begrijpelijk dat een handjevol mensen nog probeert deze nep revolutie te ondersteunen. Ze hebben zichzelf flink verrijkt en zonder deze ‘revo’ zijn ze nergens. Het beste voorbeeld is Abrahams, een militair die in februari 1980 gevangen genomen werd en wiens gevangenschap de staatsgreep heeft getriggerd.

Vandaag de dag is NDP’er Abrahams miljonair en voor hem is 25 februari wel de dag van bevrijding en de vernieuwing. Figuren als Abrahams hebben zich immers de afgelopen jaren flink verrijkt ten koste van het volk, dat nooit de vruchten van een revolutie heeft kunnen plukken.

Simpelweg omdat het geen revolutie van het volk was. Het is allemaal fake…

I. Naf-Zabi