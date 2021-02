Make-up artist Jaysira overleden na tragisch verkeersongeval in Ghana

In Ghana zijn afgelopen weekend twee Nederlandse vrouwen bij een zwaar verkeersongeval om het leven gekomen. Een van hen is de bekende Surinaams-Nederlandse make-up artist Jaysira Ravenberg. Een vrachtwagen botste frontaal op de auto waar de vrouwen in zaten.

De twee waren afgelopen vrijdag met een chauffeur in een terreinwagen onderweg naar de hoofdstad Accra. Volgens ooggetuigen zou een tegemoetkomende truck op de rijbaan van de auto terecht zijn gekomen. Er zou iets kapot zijn onder de vrachtwagen, waardoor de chauffeur de controle over het stuur verloor en op de andere rijbaan terecht kwam.

Net voor het ongeluk maakte het slachtoffer nog filmpjes van de rit in de auto, die ze online plaatste. Na het ongeval verschenen beelden van haar ontzielde lichaam online.

Vorig jaar maakte FunX dit verslag van haar: