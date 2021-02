DNA COVID-19 commissie op lockdown ‘field trip’

Ter oriëntatie op de werkwijze met betrekking tot de controle van de digitale registratie en de verleende dispensatie, werd er ten behoeve van de Parlementaire COVID-19 crisis commissie op zaterdagavond 20 februari een field trip gehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De voorzitter van het Covid-19 coördinatieteam KPS (CCT-KPS), de commissaris van politie Seedorf. H, heeft de minister van Justitie en Politie, K. Amoksi; de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) M. Bee en de parlementaire covid-19 crisis commissie rondgeleid op drie verschillende locaties.

Op de eerste locatie Gow2 die gevestigd is aan de van ’t Hogerhuysstraat, zijn er verschillende personen staande gehouden en gecontroleerd op het al dan niet hebben van dispensatie. De eerste groep lockdown overtreders die werd staande gehouden, mocht na ernstig te zijn aangesproken de weg verder vervolgen. De volgende groep personen die niet in het bezit was van dispensatie kreeg terstond een boete opgelegd.

De trip werd vervolgens voortgezet en bij de grote hal op het terrein van de Politieacademie oriënteerde de delegatie zich op het verloop van de overgebrachte lockdown overtreders. Daar overhandigde de minister K. Amoksi een partij mond- en neus bedekking aan de commandant. Hierna koerste de gehele delegatie naar, de 2e locatie, Jong A Kiem aan de Mr. J Lachmonstraat. Op die locatie werd een verkeerscontrole uitgevoerd en werden snelrecht processen-verbaal uitgeschreven aan personen van die hun zaken niet in orde hadden.

Deze groep verkeersovertreders die geen dispensatie hadden, werden overgebracht naar de grote hal op het terrein van de Surinaamse Politieacademie. Daar werden zij beboet op overtreding van de covid-19 maatregelen.

De field trip is beëindigd met een woord van dank en bemoediging door respectievelijke de minister van Justitie en Politie, K. Amoksi en de voorzitter van DNA M. Bee meldt de politie.