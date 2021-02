Siebrano Pique weer vrij; naar ziekenhuis vanwege bezeren arm

Activist Siebrano Pique is zojuist weer vrijgelaten door de politie in Suriname. Pique heeft pijn aan z’n arm en deze mogelijk bezeerd bij zijn aanhouding eerder vandaag. Hij is met familie en enkele medestanders naar het ziekenhuis vertrokken om z’n arm te laten nakijken.

Pique werd vanmorgen naar politiebureau Keizerstraat overgebracht, omdat hij protesteerde zonder vergunning. Een deel van de menigte raakte verhit en trok naar het politiebureau, waar ze zijn vrijlating eisten. De straten rondom het bureau waren daarom afgezet.

Zijn protestactie tegen de Surinaamse regering bracht vandaag niet meer dan 75 mensen op de been.