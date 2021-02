In pension gewurgde vrouw is 29-jarige Euridice Mac-Nack

De jonge vrouw die op donderdag 18 februari in een short time pension om het leven is gebracht, is de 29-jarige Euridice Stephanie Mac-Nack. De politie vermoedt dat de vrouw middels wurging om het leven is gebracht. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt. De verdachte man is op camerabeelden vastgelegd.

Volgens het voorlopig onderzoek ging Euridice omstreeks 10.00 uur in de ochtend samen met een manspersoon naar het pension. Na ongeveer drie kwartier tot een uur rende de man in de richting van de receptie, waarbij de receptioniste hem vroeg of hij wat nodig had. Hij gaf de werkneemster te kennen dat hij snel de winkel zou aandoen om wat te kopen, waarna hij dwars door de toegangspoort die ongeveer een meter openstond wegrende

De receptioniste sloeg geen acht hierop, aangezien het vaker was voorgekomen dat klanten toch de straat opgingen om wat bij te kopen. Toen de uitchecktijd van het koppel dichtbij genaderd was, belde de receptioniste op het telefoonnummer van de kamer, maar kreeg geen response. Op dat moment realiseerde zij zich dat de meneer naar de winkel was en niet terug was gekeerd.

Ze liep vervolgens naar de kamer die aan bedoeld koppel was aangewezen en zag dat het voertuig waarmee zij de plek hadden aangedaan nog op het terrein geparkeerd stond. De werkneemster belde weer op het telefoonnummer van de kamer, maar deze werd niet beantwoord. Zij liep terug naar de kamer en klopte op de deur, maar kreeg ook geen reactie. Hierdoor besloot de receptioniste de deur open te doen en zag tot haar verbazing de halfnaakte vrouw roerloos op de vloer liggen.

De politie van het bureau Munder en de afdeling Kapitale Delicten kregen van het Command Center de melding dat een dame die geen levensteken meer vertoonde in een kamer van het pension lag. De wetsdienaren deden de plek aan voor onderzoek en troffen een half naakte jonge vrouw aan. De kamer was overhoop gehaald en in haar tas werd er een identiteitskaart en een rijbewijs op naam van ene M. gevonden.

Aan de hand van de aangetroffen documenten die in haar tas waren, werd de verdachte M. opgespoord en aangehouden. Aangezien de signalementen van deze man niet overeenkwamen met het verkregen beeldmateriaal van de vluchtende man, is M. heengezonden. Wel verklaarde M. aan de politie dat het slachtoffer een goede kennis van hem was, waarmee hij veel optrok.

De eigenaar van het voertuig die aan de hand van het kentekennummer is achterhaald, hield de politie voor dat hij de auto aan een neef had geleend. Die neef bleek de partner te zijn van Euredice en verklaarde aan de politie dat het slachtoffer om 07.00 ’s morgens uit huis vertrok om haar kinderen op school af te zetten. Vanaf dat moment heeft hij haar niet meer gezien, totdat hij het bericht kreeg dat zijn partner is vermoord.

De politie vermoedt dat de vrouw middels wurging om het leven is gebracht. In haar mond werd er een prop gevonden en er sijpelde bloed uit haar neus. Op het lichaam zijn er geen verwondingen aangetroffen.

Het ontzielde lichaam van Euridice is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen. De afdeling Kapitale Delicten is belast met het onderzoek en werkt aan de opsporing van de voortvluchtige verdachte, meldt de politie zojuist.