Man vermoord vrouw in pension en vlucht te voet

Een vrouw is vandaag door een man vermoord in een pension aan de Mankistraat in Suriname. De vrouw werd halfnaakt gevonden in een kamer, waarbij er bloed uit haar neus kwam. Haar mond was verder dicht gepropt met een baddoek.

De man en de vrouw waren in een auto naar de locatie voor kort verblijf geweest. De verdachte liep op een bepaald moment uit de kamer en zei aan het personeel dat hij lopend drank zou gaan kopen in een winkel. Toen hij eenmaal bij de poort was, rende hij weg.

De medewerkers merkten dit op en vonden het vreemd. Zij belden naar de kamer, maar er werd niet opgenomen. Daarom gingen zij zelf poolshoogte nemen en troffen het slachtoffer dood op de vloer aan. De politie werd ingeschakeld en ging naar de plaats voor een onderzoek.

De politie heeft de wagen in beslag genomen voor dit onderzoek. Ook het lijk is in beslag genomen om te weten wat de doodsoorzaak is. De sterke arm is bezig de verdachte op te sporen.