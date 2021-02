Motorfietser zwaargewond na aanrijding met personenauto

De bestuurder van deze motorfiets is zojuist zwaar gewond geraakt, toen een vrouw in een personenwagen zijn weg doorkruiste op de Welgedacht C-weg in Suriname. De motorfietser moest als gevolg van zijn verwondingen met een ambulance afgevoerd worden.

De motorfiets kwam vanuit de richting Magentakanaal. De personenwagen kwam vanuit de tegenovergestelde richting. Toen de vrouw in een inrit wilde afslaan, zag zij de motorfietser over het hoofd.

Het gevolg was een aanrijding waarbij de man lelijk ten val kwam. De vrouwelijk bestuurder is enorm geschrokken van het voorval en is ook naar het ziekenhuis afgevoerd.