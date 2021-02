Agressieve zoon mishandelt vader tijdens borrelen

De 43-jarige S.J. is op woensdag 10 februari door de politie van het bureau Zanderij aangehouden en in verzekering gesteld. De man zou zijn vader hebben mishandeld toen zij aan het borrelen waren, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De wetsdienaren kregen op die dag een telefonische melding dat een zoon aan de Malasikrikistraat te Wit Santi zijn vader mishandelde. Bij aankomst op de locatie werden beide partijen aangetroffen. Onderzoek wees uit dat vader en zoon eerder op die dag naar de stad waren voor het ontvangen van hun loon.

Op de terugweg weg kochten zij alcohol die zij thuis dronken. Op een bepaald moment werd de zoon agressief en ging zonder enige reden tekeer. Zijn vader keurde dit gedrag af en sprak hem ernstig aan, wat niet in goede aarde viel bij de zoon. S.J. pakte een fles en gooide die in de richting van zijn vader, die geraakt werd aan zijn linker oor.

De zoon bewapende zich vervolgens met een illegaal jachtgeweer en een scherp voorwerp waarmee hij zijn vader bedreigde. De agressieve zoon werd aangehouden en op hem werd een hoeveelheid marihuana gevonden en in beslag genomen.

Op aanwijzing van een ander huisgenoot zijn het illegaal jachtgeweer en het scherp voorwerp achterhaald en eveneens in beslag genomen. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is S.J. in verzekering gesteld. De vader is na medisch te zijn behandeld heengezonden meldt de politie.