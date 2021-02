Omgekomen bestuurder Kwattaweg nog onbekend; politie roept nabestaanden op

De Surinaamse politie weet nog steeds niet wie de man is, die in de vroege ochtend vandaag om het leven kwam bij een zwaar eenzijdig verkeersongeval aan de Kwattaweg. Het gaat om een man van Hindoestaanse komaf met een geschatte leeftijd van 30 jaar. Hij lag met zijn blote bovenlijf, gekleed in een witte kniebroek naast het voertuig meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Hij reed in een grijze Nissan Tiida, met kenteken PH 44-37. Nabestaanden of zij die denken deze man te hebben gekend, worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de politie van het bureau Kwatta.

Volgens het voorlopig onderzoek reed de onbekende autobestuurder om 03.20u in een grijs gelakt voertuig met vermoedelijk een vrij hoge snelheid over de Kwattaweg. Hij kwam vanuit de richting van de Vierde rijweg gaande in die van de Derde rijweg. Ter hoogte van pand nummer 688 moet de chauffeur de controle over de besturing van zijn voertuig hebben verloren, waardoor hij tegen een houten mast van EBS botste.

Hierdoor sloeg het voertuig vermoedelijk een aantal keren over de kop, belandde op een perceel en kwam vervolgens tegen de woning van dat perceel tot stilstand.

Het verkeersslachtoffer moet door één van de ramen van het voertuig naar buiten zijn geslingerd. De man liep zware letsels op en liet ter plaatse het leven. Een ingeschakelde arts stelde formeel de dood vast, waarna het ontzielde lichaam van de autobestuurder na afstemming met het Openbaar Ministerie in beslag is genomen. Ook het grijs gelakt voertuig is door de politie in beslag genomen ter herkeuring.

Nabestaanden of zij die denken deze man te hebben gekend, worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de politie van het bureau Kwatta op de telefoonnummers 436132 of 435392 of met de Verkeers Unit van Regio Midden die belast is met het verder onderzoek. Deze unit is te bereiken op de telefoonnummers 582205 of 582286.