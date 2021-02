Lijk van brugspringer aangespoeld te Commewijne

In Commewijne is vanmiddag het stoffelijk overschot van een man aangespoeld. Het ontzielde lichaam werd aangetroffen nabij Belwaarde. Het gaat hierbij om het lijk van de jongeman, die begin deze week van de Bosje brug de rivier in sprong.

De 26-jarige jongeman Wishaal P., liet zijn auto in de nacht van maandag op dinsdag achter op de Bosje brug en sprong de rivier in. Daarna verdween zijn lichaam in de diepte.

Zijn lijk werd vandaag ontdekt door arbeiders van een betonbedrijf langs de rivier te Belwaarde. Het stoffelijk overschot was aan wal gespoeld.

Familieleden deden de locatie per boot vanuit Paramaribo aan en hebben het lichaam positief geïdentificeerd (foto) als zijnde dat van de 26-jarige.