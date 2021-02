Ingebruikname kantoorruimte Algemeen Crematieoord Uitkijk

Het Algemeen Crematieoord Uitkijk aan de Shabier Ishaakweg in het district Saramacca heeft nu een eigen kantoorruimte. Op woensdag 10 februari heeft de officiële ingebruikname plaatsgevonden.

Op 21 oktober 2020 is de eerste steen gelegd en gedurende drie maanden zijn bouwwerkzaamheden uitgevoerd door medewerkers van de Civiel Technische Dienst (CTD) van het commissariaat onder leiding van Gopaldew Ramkelwan en aannemingsbedrijf N.V. Kalro.

Foto via BIC Saramacca.

Er is een verzoek gedaan aan de districtscommissaris (dc) om haar bestuursdienst in te zetten om beurtelings controle uit te voeren om de gang van zaken op het oord in de gaten te houden. Daarnaast is er toestemming gevraagd voor het onderhouden van de bermen.

De stichting Nationale Uitvaartsoorden Suriname bedankt dc Sherin Bansi-Durga, de bestuursdienst, donateurs en de CTD voor hun medewerking gedurende de afgelopen maanden.