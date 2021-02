Auto die over de kop sloeg veroorzaakte eerder aanrijding en ging ervandoor

De Toyota Vitz die zaterdagmiddag over de kop sloeg aan de Goede Verwachtingweg in Suriname, was eerder op de dag ook betrokken bij een aanrijding in hartje Paramaribo. Uit een bericht van de benadeelde blijkt dat de bestuurder er na de aanrijding aan de Domineestraat vandoor ging.

De benadeelde plaatste een foto van de auto en dit bericht hierover op Facebook:

“Toyota Vitz PL 22 – 04 die vandaag tegen 12:50u veroorzaker was bij aanrijding Domineestraat, wilt u zich netjes aanmelden bij politiepost Keizerstraat. Of zoniet mij een PM sturen want je maakt het nog erger voor jezelf. Door weg te rijden is geen oplossing mijn vriend. Karma is erger.“

Even later sloeg dezelfde auto ter hoogte van de Doorbraakweg over de kop, vermoedelijk nadat de bestuurder de controle over het stuur verloor. De auto kwam tot stilstand op de berm en raakte daarbij een vuilnis standaard.

Geschrokken buurtbewoners die kwamen kijken naar het eenzijdig verkeersongeval, zagen niemand bij de auto. De bestuurder heeft zich ook na het tweede verkeersongeval uit de voeten gemaakt.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek. Het bericht van de benadeelde: