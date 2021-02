Auto over de kop; bestuurder daarna spoorloos

Het was vanmiddag even schrikken voor deze bewoner, toen een auto vlak voor het huis over de kop ging. De bestuurder van deze donkergrijze Vitz was na het eenzijdig verkeersongeval ook nog nergens te bekennen.

Het ongeval vond rond 13.15u plaats aan de Goede Verwachtingweg in Suriname. De automobilist kwam uit de richting van de Indira Gandhiweg toen het voertuig net voorbij de Doorbraakweg over de kop ging.

De auto kwam tot stilstand op de berm en raakte daarbij een vuilnis standaard. Waarschijnlijk heeft de bestuurder zich daarna uit de voeten gemaakt, want er was niemand te bekennen.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld, die op dit moment ter plaatse nog onderzoek doet. Ook een sleepbedrijf is langsgekomen om het voertuig af te voeren.