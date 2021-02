Ruim 65.000 euro opgehaald na plotseling overlijden oud profskater Clyde Semmoh

Eind jaren tachtig werd Clyde Semmoh de eerste Nederlandse profskater. Hij werd daarna ook bekend als dj en stylist. Een week geleden overleed de Surinaamse Amsterdammer op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus.

Zijn vrienden hebben 5 dagen geleden deze GoFundMe actie opgestart waarmee op dit moment ruim 65.000 euro is opgehaald. Met het geld willen ze bijdragen aan zijn uitvaart, een fotoboek van zijn werk dat zal worden uitgegeven en aan een fonds voor zijn 4-jarige dochtertje Stella (foto).

Semmoh werd vrijdagavond 5 februari met spoed opgenomen op de intensivecare, waarna hij een dag later op zaterdag 6 februari rond het middaguur is overleden aan de gevolgen van besmetting met COVID-19.

Stand-upcomedian Howard Komproe zegt in Het Parool over hem: “Clyde was de onzichtbare leider in alles. Hij stond aan de basis van de Nederlandse skatecultuur”. AT5 maakt deze reportage over Clyde.

Het doel van de crowdfunding actie was om 25.000 euro op te halen, maar dat is al lang gehaald. Doneren kan nog steeds via deze GoFundMe actie.