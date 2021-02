57-jarige ‘Makoe’ aangehouden voor oplichting en verduistering

De Surinaamse politie heeft afgelopen dinsdag de 57-jarige verdachte K.C. alias ‘Makoe’ aangehouden vanwege oplichting en verduistering. Hij hield één van zijn slachtoffers voor dat hij meubelmaker was en dat hij tegen een bepaald bedrag meubelplaten kon leveren. Daarbij nam hij bij het slachtoffer een voorschot zonder een tegenprestatie te leveren meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Verder gaf hij op listige wijze een ander slachtoffer te kennen dat hij kon bewerkstelligen dat zij tegen betaling in aanmerking kwam voor een in onderpand gegeven perceel. Na geldbedragen in SRD en USD van zijn slachtoffers in ontvangst te hebben genomen, liet K.C. niets meer van zich horen.

De recherche van Regio Oost heeft hem op dinsdag 9 februari aangehouden op een complex van een appartement in de omgeving van de Prinsessestraat. Tijdens het verhoor heeft de verdachte toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbare feit. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is K.C. in verzekering gesteld.

Het vermoeden bestaat dat deze verdachte meerdere slachtoffers moet hebben gemaakt. Deze benadeelden worden opgeroepen zich alsnog in verbinding te stellen met de afdeling Recherche regio Oost voor het doen van aangifte. Deze afdeling is ondergebracht op het politiebureau te Meerzorg en is te bereiken op het telefoonnummer 0357107 meldt de politie.