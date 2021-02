Statement president Santokhi vanwege viering Chinees Nieuw Jaar

Vandaag 12 februari luidden we het Chinees Nieuwjaar in, het jaar van de Os. De Surinaamse president Santokhi staat ook stil bij deze dag middels onderstaand statement:

Chinees nieuwjaar, wat ook bekend staat als het Lentefestival of Lentefeest, is de belangrijkste feestdag van de Chinezen. Waar de chinezen gewend zijn elk jaar terug te reizen naar huis om dit met familieleden te vieren, worden zij dit jaar geconfronteerd met beperkingen.

Ook hier in Suriname, waar we gewend zijn dit gezamenlijk groot te vieren met de samenleving, worden we geconfronteerd met beperkingen. De Covid-19 pandemie raakt ons allemaal.

Het jaar staat in het teken van de Os. De Os is het tweede dier in de twaalf jaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem. De Os heeft een aantal positieve eigenschappen die wij gedurende deze pandemie zeker moeten meenemen als samenleving. De kracht, betrouwbaarheid, doorzettingsvermogen en vastberadenheid hebben we nodig.

Ik spreek dan ook de wens uit, dat wij allen samen deze pandemie verslaan. En zodoende samen de eigenschappen van de Os inzetten in het belang van:

– vrede,

– rechtvaardigheid,

– ontwikkeling,

– welvaart en

– welzijn van ons volk en geliefde natie.

De Os staat ook bekend als een geboren leider en een harde werker. Deze eigenschappen komen me zeer bekend voor. Het zijn de eigenschappen die deze regering meer dan ooit nodig heeft om Suriname uit haar malaise te halen. En niet alleen de regering, maar in ieder Surinamer zit er een geboren leider en een harde werker.

Het jaar van de Os wordt daarom een jaar om obstakels weg te nemen, zowel voor land en volk. En dit gaan we samen doen!

Want waar we te kampen hebben met een financiële crisis, kregen we in 2020 de Covid-19 pandemie over ons heen. Als samenleving hebben we:

– minder kunnen verdienen,

– dierbaren verloren,

– zaken moeten sluiten en

– banen verloren.

Daarom gaan we samen, vol moed en motivatie dit nieuwe jaar in. Want ondanks de huidige Covid-19 pandemie, zien de vooruitzichten van ons land, er goed uit. De verlichting komt sneller dan u denkt.

En samen komen we uit deze financiële crisis, met iedereens ondersteuning, vertrouwen en hoop. Met het inluiden van dit nieuwjaar, staan vandaag de chinezen extra in de schijnwerpers.

De eerste chinezen arriveerden op 20 oktober 1853 in Suriname, 10 jaar voor de afschaffing van de slavernij. Dus ook zij worden gezien als dja dja Surinamer net als ik en net als u. De Chinezen spelen niet alleen een grote rol in sociaal-economische ontwikkeling, maar ook in de opbouw van de harmonieuze multiculturele samenleving in Suriname.

En net als van de andere bevolkingsgroepen, genieten we ook van de Chinese cultuur, het eten en hun vriendschap. Met de volksrepubliek China heeft Suriname dan ook een historische band en een lange vriendschap, welke heeft geleid tot goede bilaterale samenwerkingen.

Suriname houdt daarom vast aan de ‘One China Policy’.

Door de jaren heen is op verschillende gebieden samengewerkt, waaronder de agrarische sector, infrastructuur, veiligheid, defensie, training en capaciteitsversterking, gemeenschapsontwikkeling, financiën, cultuur en handel. Vanuit wederzijds belang en wederzijds respect draagt de volksrepubliek China op verschillende manieren bij aan de nationale ontwikkeling van ons land. En ook in de toekomst zal deze hechte band blijven voortbestaan.

Hiermee wens ik de samenleving, maar in het bijzonder de Chinese gemeenschap, een gelukkig Chinees Nieuwjaar toe.

Moge eenieder genieten van de eigenschappen van de Os.

“Gōngxǐ fācái”.