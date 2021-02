Ministeriele delegatie overlegt met horecacollectief

Een delegatie van ministers bestaande uit de ministers Amar Ramadhin van Volksgezondheid, Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft een gesprek gehad met een collectief van horecabedrijven in Suriname. De regeringsdelegatie wilde van de vertegenwoordiging vernemen wat de pijnpunten zijn die de sector ervaart temidden van de COVID-19-pandemie.

Er is van gedachten gewisseld over de huidige situatie, waarbij voor de Surinaamse horeca alleen delivery en curbside pick-up mogelijk is. De bedrijven hebben aangegeven dat de situatie zeer moeilijk is en hebben de regering gevraagd te kijken naar mogelijkheden, zodat hun ondernemingen niet verder in de problemen komen.

Vanuit de sector is de regering voorgehouden dat ze willen participeren in ondermeer de handhaving, hetgeen de ministers als een positief signaal hebben ervaren. Er komt een vervolggesprek tussen de ministers en het collectief. Ook is het verwachtbaar dat er spoedig meer duidelijkheid komt over hoe de sector verder haar diensten op een veilige en verantwoorde wijze kan bieden aan het publiek.

De samenleving heeft, daarbij ook een grote verantwoordelijkheid door zich te houden aan de vastgestelde COVID-19-regels.