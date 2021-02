Gewelddadige overvallers Amazone International veroordeeld

Mitchell A en Caycel W zijn woensdag elk veroordeeld tot drie jaar celstraf voor het plegen van een overval bij Amazone International aan de Charlesburgweg op 9 januari vorig jaar. Hun kompaan Julio T kreeg 24 maanden celstraf waarvan 12 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar opgelegd.

Therese Roos, advocaat van Caycel W, geeft aan dat de man in appel wil gaan tegen het vonnis. Roos vond dat Caycel W een kans moet krijgen. Volgens haar is er geen resocialisatieplan binnen de penitentiaire inrichting in Suriname. Bovendien heeft de man twee minderjarige kinderen te verzorgen.

Advocaat Therese Roos

Rechter Maureen Dayala kwam tot het bewijs dat de mannen schuldig zijn aan de beroving. Zij nam mee de verklaring van Mitchell A die zijn wagen herkende op de camerabeelden van de beroving.

Mitchell A was de bestuurder van de vluchtwagen bij de beroving. Hij wees Caycel W op de beelden aan. Volgens hem was Julio T de tipgever. 

De beelden van deze overval staan hier op ons YouTube kanaal: