Roofoverval magazijn importbedrijf Charlesburgweg was wraakactie van ontslagen arbeider

De gewapende roofoverval op 9 januari bij het magazijn van een importbedrijf aan de Nieuwe Charlesburgweg, was een wraakactie van de 29-jarige ontslagen arbeider Julio Ch. Hij was de tipgever en is inmiddels samen met de 4 overige verdachten aangehouden en in verzekering gesteld.

Julio heeft tijdens zijn verhoor verklaard dat zijn werkgever hem met ontslag stuurde, ondanks hij een doktersattest had overlegd voor zijn afwezigheid gedurende vier dagen. Reden voor hem om in te stemmen met de rovers die hem eerder hadden benaderd om zijn baas te beroven.

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft op donderdag 16 januari de 26-jarige chauffeur Mitchel A. en de 25-jarigen Glencio B. en Lorenso D. aangehouden op verdenking van de beroving. De 29-jarige tipgever Julio Ch. en Caycel W. (36) zijn naderhand door de recherche van Regio Paramaribo in beeld gebracht en aangehouden.

De politie van Geyersvlijt kreeg in de vroege ochtend van 9 januari via het Command Center de melding van de beroving door vijf gemaskerde en gewapende mannen. Daarbij is buitgemaakt een portemonnee inhoudende SRD 180, een mobiele telefoon en belangrijke documenten van het slachtoffer. Een andere slachtoffer heeft slagen op zijn hoofd moeten incasseren.

Een andere medewerker van het bedrijf die opmerkte dat de twee medewerkers werden aangevallen, kon nog net de roldeur dicht doen. Het gelukte de verdachten voor de komst van de politie weg te komen. Op camerabeelden is de auto die bij de roofoverval is gebruikt in beeld gebracht. Deze werd gelokaliseerd door het RBTP, waarbij de chauffeur kon worden aangehouden.

De twee mede-inzittenden Glencio en Lorenso zijn ook aangehouden en overgebracht naar het bureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd het drietal, hangende het onderzoek ingesloten. Het verdere onderzoek werd vervolgens overgedragen aan de recherche van Regio Paramaribo die Julio en Caycel in beeld bracht en aanhield.

De rovers moesten volgens de tipgever uitkijken naar een kleine kluis in het magazijn. Echter zijn de verdachten tijdens hun daad gehinderd geworden, doordat de medewerker de roldeur op tijd kon dicht doen. De recherche van Paramaribo onderzoekt deze zaak verder, meldt het Korps Politie Suriname.

Hieronder de camerabeelden van de roofoverval: