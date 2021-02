EZ: ‘Stijging brandstofprijs door prijsontwikkeling ruwe olie op wereldmarkt’

Het Surinaamse ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft woensdag gereageerd op een bericht over de nieuwe brandstofprijzen die ingegaan zijn op 10 februari 2021.

Volgens het ministerie worden de pompprijzen in Suriname per aanvoer per oliemaatschappij vastgesteld, volgens een bepaald berekeningsmodel. Tot op heden wordt bij deze berekening de officiƫle koers van de Centrale Bank van Suriname, SRD 14.29 voor 1 US-dollar, gehanteerd. Tevens is de in augustus 2020 vastgestelde nieuwe government take ongewijzigd gebleven.

De recente schommelingen in de pompprijzen in Suriname worden thans volledig toegeschreven aan de prijsontwikkelingen van ruwe olie op de wereldmarkt. Ook kunnen deze schommelingen leiden tot een verlaging of verhoging van de pompprijzen.

De ontwikkeling van de pompprijzen in Suriname worden nauwlettend bijgehouden door het ministerie van EZ.