Verzoek vrijlating Van Trikt en zakenpartner Angnoe afgewezen

Robert van Trikt, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname en zijn zakenpartner Ashween Angnoe blijven in voorarrest. Rechter Maytrie Kuldipsingh heeft het verzoek van de voorlopige invrijheidstelling van beide verdachten vanmiddag afgewezen.

Kuldipsingh vindt dat de ernstige bezwaren nog overeind staan. Zij geeft aan dat er een procedure wordt afgewerkt in het strafproces. Als zij de dossiers in haar geheel bekijkt, merkt zij wel op dat er sprake is van ernstige bezwaren en geschokte rechtsorde.

Advocaat Irvin Kanhai zegt dat beide mannen al een jaar in voorarrest zitten. Hij deed het verzoek tot de voorlopige invrijheidstelling. Van Trikt is aangehouden op 6 februari vorig jaar en Angnoe op 10 februari 2020.

Hoofdofficier van justitie Cynthia Klein reageerde dat de mannen vastzitten voor overtreding van de Anticorruptiewet en money laundering en valsheid in geschrifte. Zij vroeg het verzoek van de verdediging af te wijzen.