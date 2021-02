Ontwateringswerkzaamheden omgeving Academisch Ziekenhuis hervat

De ontwateringswerkzaamheden in de omgeving van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) zijn hervat. Het ontwateringsprobleem in de omgeving van het grootste ziekenhuis van Suriname doet zich reeds jaren voor. Het ministerie van Openbare Werken (OW) is voornemens bovengrondse rioleringssystemen te introduceren om de problematiek in de omgeving van de ziekeninstelling tot het verleden te laten behoren. Het pompgemaal dat dit gebied ontwatert wordt eveneens aangepakt, zodat de ziekenhuisbezoekers geen waterlast meer ondervinden.

OW-minister Riad Nurmohamed oriënteerde zich onlangs persoonlijk ter plaatse en laat optekenen dat vanwege de technologieën dit gebied wordt voorzien van bovengrondse rioleringen die het onderhouden minimaliseert. De bewindsman zegt dat het parkeerprobleem ook de nodige aandacht krijgt, omdat de bezoekers van de plaatselijke instellingen al jaren kampen met veilige parkeerplekken.

Projectuitvoerder Kuldipsingh Infra N.V. heeft na een periode van stillegging de werkzaamheden hervat. Afgezien van het AZP-gebied worden ook achterstallige werkzaamheden bij het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) aangepakt.

Het ministerie meldt dat alles in het werk wordt gesteld om de werkzaamheden binnen maximaal 2 jaren af te ronden.