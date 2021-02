KennisbankSu.com doet beroep op samenleving om kennis met elkaar te delen

De huidige pandemie heeft ons plotseling en abrupt gedwongen om onderdelen van ons leven digitaal te transformeren. Op educatie gebied zijn scholen genoodzaakt over te gaan op digitaal lesgeven om zodoende alsnog de nodige kennisoverdracht te doen plaatsvinden, zonder dat er te veel stagnatie in de ontwikkeling van de studenten ontstaat.

Een belangrijk aspect in deze digitale kennisoverdracht, is dat kennis digitaal beschikbaar moet zijn. In een ideale wereld, vrij en makkelijk beschikbaar voor eenieder.

Een groter toegankelijkheid tot kennis, creëert de mogelijkheid om makkelijker kennis op te doen. Dit geeft onze studenten de gelegenheid om beter te presteren. De makkelijke toegang tot wetenschappelijke kennis, verhoogt de kans dat tastbare producten of diensten uit deze kennis voortvloeien.

In dit kader doet de website kennisbankSu.com een beroep op de samenleving om via dit platform kennis met elkaar te delen. KennisbankSu heeft geen winstoogmerk, is het resultaat van Surinaamse vrijwilligerswerk en is langer dan 5 jaar online. De website heeft reeds duizenden boeken en samenvattingen online, welke allemaal gratis ingekeken en-of gedownload mogen worden. Behalve boeken staan vele ontwikkelingsplannen over Suriname op de site, zowel als Surinaamse BSc, en Msc onderzoeken.

“Wij van het KennisbankSu team, willen het aantal scripties (Bsc, Msc, etc.) en content op de site uitbreiden, om zodoende de makkelijke toegankelijkheid van kennis over ons land, in ons land te verbeteren. U kunt het kennisbankSu team e-mailen op info@kennsibanksu.com. Wij delen uw kennis (scriptie, onderzoek, samenvatting, boeken) graag op dit Surinaams platform. Kom en maak kennis met ons!” zegt het Kennisbanksu team.