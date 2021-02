Lockdown-controle voortaan ook op basis van zones

Bij de controles tijdens lockdown tijden zal het Korps Politie Suriname (KPS) voortaan met de aangegeven routebeschrijving naar bestemmingen en de aard van het beroep werken, welke tijdens de online-registratie zijn aangegeven. Met deze informatie kan de politie nagaan als de dispensatievisahouder, daadwerkelijk in een zone is waar men zich mag bevinden.

Deze informatie is gepresenteerd tijdens de persconferentie van het KPS Covid-19 Coördinatieteam, op 5 februari. Het team staat onder leiding van Commissaris Henry Seedorf.

In deze fase van het verlenen van dispensatie tijdens lockdowntijden wordt de routebeschrijving naar bestemmingen (lokaties huis – werkplaats visa versa) en het beroep van de dispensatievisahouder aan een zone gekoppeld. Hoofdinspecteur Humphrey Naarden die ook in het KPS Covid-19 Coördinatieteam zit, geeft verder aan dat er rekening zal worden gehouden met aspecten als eenrichtingswegen of wegomleggingen. Indien betrokkene zich buiten zijn of haar zone bevindt, zal het KPS de nodige sancties ondernemen. De controle zal ook in het binnenland op dezelfde wijze geschieden.

De sancties voor lockdownovertreders kunnen verschillen. De politie kan boetes geven en of de overtreders de nacht laten doorbrengen op het terrein van het Politie Opleidings Centrum. Alle toestemmingsbrieven die eerder zijn uitgegeven door het Directoraat Nationale Veiligheid zijn per 1 februari 2021 vervallen. De politie gaat alleen met het nieuw systeem werken, aldus commissaris Seedorf.