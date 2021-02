Man steelt bromfiets van vrouw bij markt

De politie van het bureau Nieuw Nickerie heeft op maandag 1 februari B.S. (22) voor diefstal van een dames Yamaha bromfiets aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Een mevrouw deed aangifte van diefstal van haar bromfiets bij de politie. Zij verklaarde dat zij haar bromfiets voor de markt had achtergelaten. Echter had zij het rijtuig die makkelijk start door het te duwen, niet op slot gedaan.

Toen zij terugkeerde van de markt zag zij dat haar bromfiets was weggenomen en schakelde de politie in. Volgens een getuige had een manspersoon die aan de overkant van de markt stond de bromfiets weggenomen.

De politie stelde een onderzoek in en werd B.S. kort daarna met het rijtuig in zijn bezit aangehouden. Hij ontkende de bromfiets te hebben weggenomen en gaf de politie te kennen dat hij het rijtuig had geleend van een goede vriend. Hij viel echter door de mand, want hij werd positief herkend door de getuige.

B.S. is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld meldt de politie.