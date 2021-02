Weg naar Apoera weer in slechte staat

Sommige gedeelten van de weg naar Apoera verkeren in een zeer slechte staat. Dit meldt dorpshoofd Carlo Lewis na een enerverende reis van Paramaribo naar Apoera.

De boosdoeners blijken onder andere de zware houttrucks te zijn. Door de regenbuien van de afgelopen tijd is de grond verzadigd.

Grote vrachtwagens met houtblokken blijven over de weg rijden waardoor deze op sommige plekken is verslechterd.

Personenvoertuigen kunnen op de weg vast komen te zitten. “Het is een “must” om voorlopig zwaar verkeer over de weg te verbieden. Als dat niet spoedig gebeurt, kunnen mensen straks niet reizen tussen Paramaribo en Apoera”, zegt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).