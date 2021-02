Onnodige ophef na oprichting nieuwe staatsonderneming

Op social media is vandaag onnodig ophef ontstaan, nadat screenshots van een uittreksel uit het register van de kamer van Koophandel en Fabrieken werden gedeeld. Daarop is te zien zijn dat ministers Armand Achaibersing en Albert Ramdin zitting hebben in de raad van commissarissen van een nieuw bedrijf.

Zonder dat er precies duidelijk was wat deze stukken precies inhouden, werden ze grif verspreidt alsof de bewindslieden iets illegaals zouden uitvoeren. Het gaat echter om een honderd procent staatsonderneming, die onder het ministerie van financiën valt en bedoeld is om investeringen in het buitenland voor Suriname aan te trekken.

Dit nieuwe staatsbedrijf genaamd New Surfin NV is speciaal opgericht voor het aantrekken van nieuw kapitaal. Het is dus geen ‘financiële instelling’ er is ook geen sprake van illegaal handelen door een minister, zoals de NDP-gelieerde Facebook pagina Transparency Watch en anderen wordt beweerd.

De functies van minister en lid van de raad van commissarissen in een honderd procent Staatsonderneming zijn juridisch namelijk gewoon verenigbaar. Het gaat ook om functies waarvoor geen vergoeding wordt gegeven. Achaibersing en Ramdin zitten er omdat ze de lead hebben in het aantrekken van kapitaal.