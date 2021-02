Siebrano Pique aangehouden als lockdown overtreder

Activist Siebrano Pique (archieffoto) is afgelopen nacht in Suriname aangehouden. Volgens diverse Surinaamse media zou hij de lockdown regels hebben overtreden. Hij werd daarvoor overgebracht naar de Politie Academie, waar hij de nacht moest doorbrengen.

Pique staat bekend als een tegenstander van de lockdown in Suriname. Gister nog uitte hij zijn misnoegen over de maatregelen in Suriname. Hij zei daarover “We moeten vechten voor onze vrijheid. Lockdown brengt geen vruchten met zich mee, lockdown vernietigd de economie, onze levensstijl en onze vrijheid. We gaan vechten voor onze vrijheid. Genoeg is genoeg!“

Dit weekend is er weer sprake van een totale lockdown die ingegaan is op vrijdagavond en duurt tot maandag 05.00u.