Surinaamse zangeres Naomi Faerber door naar The Knockouts van Voice of Holland

De Surinaamse zangeres Naomi Faerber wist vorig jaar glansrijk door de Blind Auditions van het populaire programma The Voice of Holland te komen. Gisteren was het tijd voor The Battles en ook dat ging heel goed. Ze is nu door naar de volgende fase en wel The Knockouts.

“Ik ben door naar The Knockouts. En nu lid van Ali-B z’n dream team. Yes guys, ik zit nu in een groep. Let’s see what’s next!” schreef ze vrijdagavond op Facebook voor haar fans.

Naomi is geboren en opgegroeid in Paramaribo. Haar zesjarige zoontje Saninhio Prince woont nog bij haar moeder in Suriname, maar Naomi is naar Nederland gekomen om zich vol te richten op haar muziek. Haar doel is om daarmee een mooie toekomst voor haar zoontje en moeder op te bouwen.

The voice of Holland is elke vrijdagavond om 20.00 uur te zien bij RTL 4.