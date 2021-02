Zowel coalitie als oppositie tegen verhoging vervoerstoelage

De Surinaamse minister Albert Ramdin heeft vrijdag in het parlement laten weten dat een aangekondigde verhoging van de vervoerstoelage voor president, vice-president en ministers wordt aangehouden. De verhoging heeft de afgelopen dagen heel wat stof doen opwaaien.

Volgens de verhoging zou de president SRD 750 per dag krijgen als toelage bij het gebruik van zijn eigen auto ten behoeve van de dienst. Voor de vice-president en de ministers was dat bedrag SRD 625 respectievelijk SRD 515. Ook onderministers zouden SRD 325 krijgen.

Ramdin gaf aan dat de regeling niet nieuw is; het bestaat reeds jaren maar is slechts aangepast aan de huidige situatie. Het bedrag is vastgesteld op basis van de huidige economische omstandigheden gaf Ramdin aan. Volgens zijn collega minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken valt deze regeling goedkoper uit voor de regering.

In De Nationale Assemblée werd flink gediscussieerd hierover, waarbij de coalitie en oppositie op 1 lijn stonden. VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien gaf aan dat hij niet twijfelt aan de uitleg van de regering. Hij vindt het echter geen juist moment voor dit besluit, aangezien van de samenleving wordt gevraagd de buikriem aan te halen.