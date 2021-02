President decoreert scheidend Braziliaanse ambassadeur in Suriname

De scheidend ambassadeur van Brazilië in Suriname, Laudemar Aguiar, is door de president van de Republiek Suriname Z.E Chandrikapersad Santokhi benoemd tot Drager van het Grootlint in de Ere-Orde van de Palm. De ceremonie heeft op vrijdag 5 februari 2021 plaatsgevonden op het presidentieel paleis. De regering van Suriname heeft de ambassadeur voorgedragen onderscheiden te worden, vanwege de goede samenwerking die er gedurende zijn ambtsperiode is geweest en zijn bijzondere inzet.

Het staatshoofd haalde in zijn toespraak enkele van de vele prestaties aan die de ambassadeur heeft bereikt in Suriname. Zo heeft de ambassadeur bijgedragen aan het intensiveren van de banden tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Braziliaanse ambassade, met goede en tastbare resultaten. “Wij zijn vandaag bij elkaar gekomen om een excellente ambassadeur van een important buurland te eren. Wij zijn hier om vaarwel te bieden aan een goede vriend van de Republiek Suriname”, aldus president Santokhi. Hij sprak zijn bijzondere waardering uit over de manier hoe ambassadeur Aguiar geïntegreerd is in de Surinaamse samenleving.

“Het is voor mij een speciale eer om van president Santokhi een onderscheiding in ontvangst te nemen voor mijn missie hier in de Republiek Suriname”, bracht de diplomaat uit. Volgens hem bevestigt dit de volledige waarde die de Surinaamse regering hecht aan de bilaterale relaties tussen de twee landen. “Ik zal Suriname verlaten, maar ik neem Suriname mee in mijn hart en gedachten. Als ik met pensioen ga, wens ik mijn leven door te brengen tussen Suriname en Brazilië. Ik hoop dat ik dan in aanmerking zal komen voor een permanent visum.”

President Santokhi benadrukte dat ambassadeur Aguiar een grote bijdrage heeft geleverd om de samenwerking tussen beide landen te intensiveren. Het staatshoofd heeft namens de regering en het Surinaamse volk de diplomaat gefeliciteerd en hem succes toegewenst in zijn verdere carrière.

De technische samenwerking tussen Suriname en Brazilië is intensief. In 2020 heeft Suriname de meeste technische samenwerkingsprojecten gehad met Brazilië, terwijl het land wereldwijd als 2e gerangschikt staat op de lijst inzake samenwerking met Brazilië. Deze samenwerking richt zich voornamelijk op de agrarische sector, culturele en educatiemogelijkheden en volksgezondheid. Met name tijdens de aanhoudende coronapandemie ondersteunt Brazilië onze zorgsector met diverse middelen.