Kort geding in weekend verder, forse dwangsommen genoemd

Sergio Akiemboto was vanmiddag samen met zijn advocaat Nailah van Dijk in de rechtszaal aanwezig toen het kort geding dat hij heeft aangespannen, is voorgegaan. De rechter heeft aangegeven dat op korte termijn uitspraak zal volgen.

Van Dijk vraagt middels het kort geding de toelating van Akiemboto tot het DNA-gebouw. Zij vraagt de rechter om te verbieden dat de opvolging wordt voortgezet totdat het lidmaatschap rechtsgeldig zou zijn beƫindigd.

Voorts vraagt zij het verbod om de schadeloosstelling van Akiemboto weer stop te zetten. Ook vraagt zij dat Akiemboto wordt betaald voor hetgeen waar hij recht op heeft gehad over januari. Haar vordering is op straffe van een dwangsom.

Er is een dwangsom van SRD 500 duizend per dag indien de gedaagde in overtreding zou zijn. Een dwangsom van SRD 100 duizend per uur is vastgesteld voor het stoppen van de opvolgingsprocedure indien de gedaagde nalatig blijft.

Intussen heeft de Staat per mail haar antwoord opgestuurd op de vordering. Zaterdag rond 13.00 uur zal Van Dijk repliceren en zondag om 13.00 uur zal de Staat dupliceren. De rechter heeft beslist dat er geen uitstel mag worden gevraagd.