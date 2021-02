Bij een roofoverval zojuist op een bakkerij in Suriname is een vrouw neergeschoten. Het gaat om een bedrijf aan de Industrieweg Zuid in Paramaribo. Een ambulance is onderweg voor medische hulp aan het slachtoffer.

De Surinaamse politie was snel ter plekke. Van de dader(s) ontbreekt nog elk spoor. Straks meer.

UPDATE: De vrouw is gewond geraakt aan haar linkerschouder. Ze is inmiddels afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis (AZP):