Weer twee ‘diaspora spelers’ toegevoegd aan NATIO Suriname

Goed nieuws voor het Surinaamse voetbal. De FIFA heeft deze week weer toestemming gegeven aan twee ‘diaspora spelers’ om uit te komen voor het nationaal elftal van Suriname. Het gaat om Miquel Nelom en Mitchell Donald laat bondscoach Dean Gorré weten.

Mitchell Donald is een Nederlands betaald voetballer die als middenvelder speelt. Hij tekende in 2020 een contract bij het Turkse Erzurumspor. Miquel Nelom is ook een Nederlands betaald voetballer, die doorgaans als linksback speelt. Hij speelt sinds september 2019 bij Willem II.

In oktober vorig jaar werd bekend dat Gorré maar liefst 8 ‘diaspora spelers’ tot zijn beschikking heeft, die zijn vrijgegeven door de FIFA en officieel mogen uitkomen voor Suriname.

Met de nieuwe namen hoopt Gorré zich met zijn ploeg te kunnen kwalificeren voor het WK van 2022 in Qatar.