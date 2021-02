Op motor aangereden agent in kritieke toestand in ziekenhuis

De 48-jarige motorfietser J.G., die in de avond van dinsdag 2 februari door een personenauto dichtbij de kruising van de Hanna’s lust- en de Magentakanaalweg werd aangereden, is in kritieke toestand ter verpleging opgenomen op de afdeling Intensive Care. Het slachtoffer is een politieman die van het werk kwam en op weg was naar huis, meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van de afdeling Verkeers Unit Regio Midden kreeg omstreeks 20.52 uur van die avond een melding van een aanrijding tussen een auto en een motorfiets. Bij aankomst van de wetsdienaren op de locatie werden J.G., de motorfiets en de auto in de langs de weg lopende trens aangetroffen.

De autobestuurder die met de schrik vrijkwam stond langs de weg. De motorfietser die letsels over zijn gehele lichaam heeft opgelopen, werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. In kritieke toestand is hij ter verpleging opgenomen op de afdeling Intensive Care.

Onderzoek wees uit dat beide bestuurders over de Hannaslustweg reden. Zij kwamen vanuit de richting van de Magentakanaalweg gaande in die van de Indira Gandhiweg. Ter hoogte van mast no.60 haalde de autobestuurder D.K. (32) zijn voorrijder in deze de motorfietser in. Bij die inhaalmanoeuvre week D.K. niet voldoende naar rechts uit en reed daarbij de motorfietser van achteren aan.

De bestuurders verkeerden niet onder invloed van alcohol. De materiële schade aan beide voertuigen is aanzienlijk en zijn hangende het onderzoek in beslag genomen. Het rijbewijs van de autobestuurder is ingevorderd meldt de Surinaamse politie.