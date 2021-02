Rotary Suriname lanceert Kinderboek over overgewicht

Rotary Suriname lanceerde vandaag via een virtueel ZOOM event, een kinderboek om gezond eten bij kinderen te stimuleren. Het boek kan landelijk worden ingezet als lesmateriaal voor de scholen. De Presidents van de drie Rotary Clubs van Suriname, Nicole Tjin A Djie, Robert Hahn en Vyas Gokoel presenteerden, dit kinderboek aan de Minister Ramadhin van Volksgezondheid en Minister Levens van Onderwijs.

Rotary Suriname heeft hiermee gevolg gegeven aan een eerdere oproep van de District Governor van Rotary District 7030 voor het jaar 2020 – 2021, Dhr. Lisle Chase. Virginia Oostburg heeft als coordinator van dit programma in Suriname, het prioriteitsprogramma Childhood Obesity Prevention (COP) geimplementeerd. Een van de projecten is de uitgifte van het kinderboek getiteld “On Bon Mange” oftewel “Eet Goed”, welke in drie talen Frans, Engels en Nederlands is uitgebracht. Tijdens de lancering is er ook informatie verschaft over het Rotary Suriname ‘Childhood Obesity Prevention’ Programma van Suriname.

De Ministers Ramdhin en Levens hebben dit kinderboek enthousiast ontvangen en kijken uit naar een nauwe samenwerking met Rotary Suriname.

Rotary International maakt zich wereldwijd sterk voor het ontwikkelen van programma’s om welzijn en gezondheid te bevorderen en ziekte te voorkomen middels het implementeren en ondersteunen van gemeenschaps projecten. In 2020 heeft de District Governor van Rotary District 7030, dhr. Lisle Chase, het besluit genomen hieraan invulling te geven middels het implementeren van een Childhood Obesity Program (COP). Het doel is een structurele bijdrage te leveren aan het tegengaan en terugdringen van overgewicht bij kinderen in het Caraibisch gebied.

Hiertoe heeft hij alle Rotary Clubs behorende bij het district opgeroepen aandacht te besteden aan dit maatschappelijk vraagstuk. In de komende periode worden er diverse activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor overgewicht in Suriname. Eerder is succesvol een webinar georganiseerd ‘van grond tot mond’, waarbij er door verschillende expert op het gebied van gezond eten en vanuit diverse invalshoeken informatie is verschaft aan de deelnemers.