Veertienjarig meisje verzint ontvoering en verkrachting

Een 14-jarig meisje, dat op woensdag 3 februari aangifte van ontvoering en verkrachting deed, heeft dit verzonnen. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt.

Het meisje deed aangifte bij de politie van het ressort Centrum. Zij gaf aan dat zij door twee onbekende manspersonen in een witgelakte auto zonder kentekenplaten tegen haar wil was meegenomen. Verder verklaarde zij door de meerijder te zijn verkracht, waarna zij op straat is gedumpt.

De Politie van het ressort Centrum droeg het onderzoek van deze zaak over aan de afdeling Jeugdzaken. Uit het voorlopige onderzoek van Jeugdzaken en tijdens het verhoor van de minderjarige is komen vast te staan dat er geen sprake is van ontvoering en verkrachting zegt de politie.

De Surinaamse politie afdeling Jeugdzaken onderzoekt deze zaak verder.