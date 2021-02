Ook aandacht in Suriname voor ‘Wereld Kanker Dag’ op 4 februari

‘Wereld Kanker Dag’ wordt jaarlijks herdacht op 4 februari en is ingesteld door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Het is een internationale bewustwordingsdag om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen.

Het thema voor dit jaar is “ik ben en ik wil”. We hebben elkaars inzet nodig om de impact van ​​kanker te verminderen. Vooral in deze coronatijd, is het belangrijk dat we extra aandacht hebben voor de impact van kanker, aangezien mensen met onderliggende ziekten (w.o. bloeddruk, diabetes, hart- en vaatziekten en kanker) een verhoogd risico hebben op covid-19 besmetting. En dat mensen met kanker en hun naasten de nodige zorg en ondersteuning krijgen.

Kanker is wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak. In Suriname is kanker momenteel de tweede belangrijkste doodsoorzaak. Het aantal sterfgevallen door kanker is de afgelopen tien jaar aanzienlijk toegenomen. De meest voorkomende kankersoorten in Suriname zijn borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker bij de vrouwen en prostaatkanker, longkanker, darmkanker en kanker in het hoofd-halsgebied bij de mannen.

Ongeveer 40% van alle kankergevallen kan worden voorkomen door de belangrijkste risicofactoren te vermijden, voornamelijk tabaksgebruik, overmatig alcoholgebruik, ongezonde voeding (voedingsmiddelen met een hoog suiker-, zout- en vetgehalte, bewerkt vlees (worst, corned beef) en rood vlees (>2x per week) en lichamelijke inactiviteit.

Vaccinatie- en screeningsprogramma’s zijn effectieve manieren om de last van bepaalde soorten kanker te verminderen. Zorg ervoor dat kinderen gevaccineerd worden voor Hepatitis B (pasgeborenen binnen 24uur na geboorte) en Humaan Papilloma Virus (meisjes 9-13 jaar die nog niet seksueel actief zijn). Veel kankers hebben een grote kans op genezing als ze vroeg worden ontdekt en adequaat worden behandeld. Laat regelmatig screenen op darmkanker (mannen en vrouwen ≥ 50 jaar), borstkanker (vrouwen ≥ 50 jaar) en baarmoederhalskanker (vrouwen (≥ 23 jaar).

In verband met deze bewustwordingsdag heeft het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de Pan Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) een kanker folder en een TV programma ‘Kanker gaat ons allen aan!” ontwikkeld, welke vanavond omstreeks 20.00u via STVS (kanaal 8.2) wordt uitgezonden.