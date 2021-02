Oplichter beweert DNV lid te zijn en tegen betaling vuurwapen te kunnen leveren

De Surinaamse politie heeft afgelopen dinsdag de 34-jarige verdachte L.D. aangehouden wegens oplichting en verduistering. Hij hield zijn slachtoffers voor dat hij lid was van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en in de positie verkeerde om hen tegen betaling aan een vuurwapen met bijbehorende vuurwapenpas te helpen, meldt het Korps Politie Suriname.

Ook beweerde hij dat hij kon bewerkstelligen dat belangstellenden in aanmerking konden komen voor afgeschreven voertuigen die door de overheid werden verkocht.

De verdachte gaf zich tijdens zijn daden onder meer uit als Bruinings Staphorst en Ravi. Tijdens telefonische gesprekken met de benadeelden deed L.D. zich ook voor als ene mevrouw Ramsahai en Rama. Op deze wijze heeft de verdachte L.D. een aantal personen van grote geldbedragen opgelicht.

De man werd dinsdag door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) op zijn woonadres te Geyersvlijt aangehouden en overgedragen aan de afdeling Fraude. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is L.D. in verzekering gesteld.

Het vermoeden bestaat dat deze verdachte meerdere slachtoffers heeft gemaakt. Deze benadeelden worden opgeroepen zich alsnog in verbinding te stellen met de afdeling Fraude voor het doen van aangifte. Deze afdeling is ondergebracht op het politie bureau Geyersvlijt en is te bereiken is op de telefoonnummers 455830 en 451413.