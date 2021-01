Heel dak van woning weggerukt door zware wind

Een dag na de zware rukwinden in Suriname is duidelijk welke schade is aangericht. Aan de Vijgenweg op het Braamshoopproject bijvoorbeeld, is een heel dak van een woning weggerukt (foto). Dit gebeurde zaterdag rond 09.30u tijdens zware regenbuien met harde windstoten. De woning was nog in aanbouw.

Aan de Verlengde Braamshoopweg zijn diverse families slachtoffer geworden van de hevige rukwinden met als gevolg omgevallen bomen op een deel van hun woningen en weggerukte dakplaten. Een veld-oriëntatie ploeg onder leiding van DNA-lid Sidik Moertabat was ter plaatse om de situatie te bekijken.

Namens de ploeg werd er hout en ander materiaal ter beschikking gesteld aan de slachtoffers. Buurtbewoners hebben elkaar de helpende hand geboden, om de ravage op te ruimen.

Ook aan de Indira Ghandiweg was het raak. Daar is het dak van de woning van de familie R. Khelawan in z’n geheel weggerukt: