Checkpoint SEH Academisch Ziekenhuis onder water gelopen en tijdelijk verhuisd

Vanwege aanhoudende regens in Suriname, zijn de hoofdingang en de SEH-ingang van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) vrijdagavond onder water gelopen. Als gevolg van de hoge waterstand is de Checkpoint, die was gevestigd bij de SEH-ingang, ook onder water gelopen.

De Checkpoint is vrijdagavond dan ook tijdelijk verhuisd naar een andere locatie.

Het AZP vraagt de samenleving daarom, om de SEH zoveel als mogelijk te vermijden en hun huisarts of de wachtdokter te contacten en alleen voor spoedgevallen naar de SEH te komen, omdat zij door de verhuizing minder patiënten kunnen accommoderen.

Het water is nu wel weggetrokken, maar gezien de weersvoorspelling voor de komende dagen is de directie genoodzaakt uw medewerking te vragen voor de aangepaste situatie en de instructies van de beveiliging van het Surinaamse ziekenhuis strikt op te volgen.