Man in water goudmijn gevallen en in diepte verdwenen

Bij een ongeval zaterdagmorgen in een goudmijn te Majo West in het district Brokopondo, is een man te water geraakt en in de diepte verdwenen. Het ongeval gebeurde, toen een losgeraakte steen op drie mannen terechtkwam.

Twee mannen liepen daarbij letsel op, de derde kwam in het water terecht en verdween in de diepte. De politie van Nieuw Koffiekamp werd ingeschakeld en er werd meteen een zoekactie op gang gezet, waarbij om assistentie van een duiker werd gevraagd.

De twee gewonde mannen zijn behandeld bij de plaatselijke post van de Medische Zending. Het derde slachtoffer is vermoedelijk verdronken.

Zijn ontzielde lichaam is nog niet geborgen. Zondag wordt de zoektocht voortgezet.