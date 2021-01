Dieven die auto koplampen stelen opgespoord na zien camerabeelden

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben afgelopen week na uitgewerkte informatie de 35-jarige C.M. en 29-jarige V.G. opgespoord en aangehouden. De hebben koplampen van een voertuig op een adres in het ressort Munder gestolen meldt het Korps Politie Suriname.

De benadeelde autobezitter deed op donderdag 14 januari op het politiebureau Munder aangifte van diefstal. Informatie bereikte de Surinaamse politie dat bedoelde verdachten vermoedelijk meerdere zaken op hun kerfstok hebben.

Naar aanleiding van beeldmateriaal kwam het voertuig van de verdachte V.G. in beeld en werd de informatie uitgewerkt. Op de kruising van de Gemenelandsweg en de Hofstraat werd deze verdachte aangehouden.

Hierna werd tijdens het onderzoek zijn kompaan C.M. op zijn woonadres te Zorg en Hoop in de kraag gevat. Bij de aanhouding verzette C.M. zich hevig tegen de politie, waardoor hij met verenigde krachten in de boeien werd geslagen.

Het tweetal ontkent het strafbare feit te hebben gepleegd. Wel gaf V.G. aan de politie te kennen dat het voertuig dat in beeld was gebracht op de dag van de diefstal, alleen in het weekend wordt gereden wanneer hij op stap gaat. Het voertuig is door de politie in beslag genomen.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beide verdachten in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort meldt de politie.