Aardbeving in Guyana ook gevoeld in Suriname

In Guyana nabij Boa Vista, Roraima (Brazilië), was er zojuist een aardbeving met een kracht van 5,9. Dat meldt het Duitse Onderzoekscentrum voor Geowetenschappen (GFZ). De schok werd ook in Nickerie gevoeld melden bronnen in Nickerie aan Waterkant.Net.

Ook in andere delen van Suriname zou de schok gevoeld zijn. De beving was in Guyana vlakbij de grens met Brazilië, zoals op onderstaande kaart te zien is. Andere bronnen spreken van een beving met een kracht van 5,7.