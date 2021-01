Benadeelde gaat zelf achter bromfietsdieven aan: tiener aangehouden

De politie in Suriname heeft vandaag deze tiener aangehouden nadat er afgelopen nacht deze drie bromfietsen waren gestolen aan de Palissadweg (foto). De benadeelde ontdekte de diefstal vanmorgen vroeg en nam contact op met de Surinaamse politie. Hij startte vervolgens, in overleg met hen, zelf een zoektocht naar de gestolen bromfietsen.

Hij legde zijn zoektocht daarbij ook vast met de camera en plaatste de filmpjes online. Uiteindelijk wist hij twee bromfietsen te lokaliseren aan de Bijlhoutweg. Daar wisten ze een van de verdachten staande te houden, zoals ook in een van zijn films te zien is.

De politie werd vervolgens op de hoogte gebracht, waarna die met twee pro wagens ter plekke verscheen. Op basis van verkregen informatie is de benadeelde samen met de politie de derde brom gaan ophalen in de Bijlhoutweg en wel het Andoe Project.

De jonge verdachte is meegenomen door de politie. Zijn twee kompanen wisten zich uit de voeten te maken en worden opgespoord door de politie.

De benadeelde is trots op zijn ondernomen actie en zegt daarover op Facebook: “We hebben zelf opgespoord. Helemaal van Pali naar Bijlhoutweg en hebben alle 3 bromfietsen gevonden. God is groot, we zijn RBT Pali šŸ˜ŽšŸšØšŸ¤ž.”