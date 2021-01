In Suriname zijn de afgelopen 24 uur in totaal 39 nieuwe gevallen van besmetting met het coronavirus genoteerd. De meeste besmettingen zijn in Paramaribo en Wanica, met elk 12. Er werd in totaal 274 keer getest.

Dat blijkt zaterdagavond 30 januari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.