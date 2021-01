Voorlopig geen Nederlandse covidzorg naar Suriname

Vorig jaar zijn er tussen juli en oktober maar liefst 46 Nederlandse artsen richting Suriname gevlogen om te helpen met covidzorg. Het ging om Nederlandse zorgverleners met ‘covidervaring’ die een tijdelijke ‘luchtbrug’ mogelijk maakte. Deze is nu voorlopig weer gesloten.

Naast de 46 artsen deden ook 16 analisten en infectiepreventie-deskundigen, 4 IC-verpleegkundigen en 1 epidemioloog het land aan. Vanaf oktober daalde het aantal coronapatiënten in Suriname, waardoor de luchtbrug niet langer nodig was schrijft Medisch Contact.

Suriname had de situatie zelf goed onder controle, maar in december steeg het aantal besmettingen opnieuw. Op hetzelfde moment veranderde de situatie in Nederland ook en is Nederlands zorgpersoneel momenteel zelf hard nodig in eigen land.

Twee artsen hopen met input uit Suriname en Nederland een meerjarenplan voor de Surinaamse gezondheidszorg op poten te zetten, zodat het land dit soort gezondheidsvraagstukken beter aan kan.